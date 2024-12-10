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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

Владимир Путин встретился с главой Минобороны Индии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Индии Сингха, находящегося в России с рабочим визитом", - сообщил он.

Ранее о высокой вероятности этой встречи сообщила India Today.

Сингх прилетел в Россию вечером 8 декабря. 9 декабря он присутствовал на церемонии передачи ВМС Индии фрегата Tushil на заводе ОСК "Янтарь" в Калининграде. 10 декабря он встретился с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

Владимир Путин Дмитрий Песков Минобороны Индия Раджнатх Сингх Андрей Белоусов
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