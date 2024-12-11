"Автодор" рассчитывает получить 1 трлн рублей от сбора платы за проезд в 2025-30 годах

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Совокупные доходы от сбора платы за проезд по трассам "Автодора" в 2025-2030 годах планируются на уровне чуть более 1 трлн рублей, говорится в обновленной версии программы работы госкомпании, с которой ознакомился "Интерфакс".

Документ был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован 10 декабря в соответствующем распоряжении правительства (№3597-р). Его предыдущая версия утверждалась в августе 2023 года.

Согласно новой редакции документа, в период с 2025 года по 2030 год включительно общий объем доходов от сбора платы на сети госкомпании запланирован на уровне более 1 трлн рублей, тогда как годом ранее ожидалось около 825 млрд рублей.

Примерно 40% поступлений (415 млрд рублей) в следующие 6 лет обеспечит трасса М-4 "Дон", соединяющая центр и юг России и традиционно популярная, в частности, с точки зрения автомобильного туризма. Еще более 284 млрд рублей, как предполагается, будут собраны со строящейся М-12 "Восток" на ее протяжении от Москвы до Тюмени. Доходы от платы за проезд по М-11 "Нева", соединяющей Москву и Петербург, а также по А-113 ЦКАД в Подмосковье госкомпания в следующие 6 лет видит на уровнях 146 млрд рублей и 126,2 млрд рублейсоответственно.

Еще почти 90 млрд рублей платы в 2025-2030 годах предполагается собрать с других дорог: М-3 "Украина" (30,6 млрд рублей), М-1 "Беларусь" (18,2 млрд рублей), А-289 (15 млрд рублейобхода Адлера (12,1 млрд рублей), а также с "узких мест" на дорогах Московского региона, "расшивкой" которых будет продолжать заниматься госкомпания (11,8 млрд рублей)

Прогноз сбора платы на сети "Автодора" на 2025 год, согласно программе - 129,2 млрд рублей против 105,2 млрд рублей в текущем году. Таким образом, предполагается рост доходов почти на четверть. В частности, доходы с М-4 вырастут до 60,5 млрд рублей с 51 млрд рублей в 2024 году, по прирастающей новыми участками М-12 - до 23,1 млрд рублей с 15,3 млрд рублей соответственно. Доходы на М-11 должны вырасти до 22,1 млрд рублей с 19,2 млрд рублей, на ЦКАД - до 19,3 млрд рублей с 16,2 млрд рублей соответственно.

Общий объем финансирования деятельности по долгосрочной программе "Автодора" в 2025-2030 годах сопоставим с планами сбора платы. Предполагается, что он превысит 1 трлн рублей против планируемых ранее на тот же период почти 880 млрд рублей. В частности, планируется, что почти 900 млрд рублей госкомпания получит из бюджета и более 150 млрд рублей - из внебюджетных источников.

Содержащийся в программе деятельности "Автодора" пул из 14 долгосрочных инвестпроектов, согласно расчетам "Интерфакса", оценен в общей сложности в 3,8 трлн рублей, из которых бюджетное финансирование должно составить 2,5 трлн рублей, внебюджетное - 1,2 трлн рублей. В этот список включены как еще не начатые перспективные проекты госкомпании, финальные планы и сроки по которым только прорабатываются, так и уже частично реализованные и профинансированные.

Поэтапно вводимая трасса М-12 оценена на период до 2030 года с учетом ее планируемого продления до Тюмени в общей сложности почти в 1,2 трлн рублей, из которых бюджетное финансирование составит более 600 млрд рублей, внебюджетное - 560 млрд рублей.

Общая протяжённость дорог федерального значения в доверительном управлении "Автодора", как предполагается, к 2030 году вырастет до уровня более 5,7 тысячи км против 5,1 тысячи км на конец текущего года.