Изучение круглосуточного выращивания растений начнется на комплексе "Восток" в Антарктиде

Ученые проведут также климатические исследования и подготовку к изучению подледникового озера

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Группа ученых, которая будет работать на новом зимовочном комплексе станции "Восток" в первый сезон, займется климатическими исследованиями, подготовкой к изучению подледникового озера и испытанием методов круглосуточного выращивания растений, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

"Группа полярников, которые будут работать на "Востоке" в первый сезон, уже прибыла на станцию. Это 14 учёных Арктического и антарктического института, Санкт-Петербургского горного университета и Петербургского института ядерной физики. Все они будут заниматься научно-исследовательской деятельностью", - сказал Козлов на совещании президента РФ с членами правительства.

На станции планируется провести климатические исследования, что "позволит лучше понимать причины климатических изменений настоящего; оценивать риски развития глобального потепления". "Уже с этого сезона учёные Петербургского института ядерной физики будут собирать на "Востоке" образцы снежного покрова и льда", - сказал министр.

Весной, после завершения сезона, все материалы отправят в Санкт-Петербург, где ученые в лабораториях займутся биогеохимическими и микробиологическими исследованиями. Первые результаты будут не раньше лета следующего года. Министр отметил, что анализ древнего льда, который изучают в Антарктиде, позволяет восстановить изменения, которые происходили сотни тысяч лет назад с температурой воздуха, составом атмосферы, концентрацией парниковых газов и многими другими показателями.

Также готовится научный поход на 300 км вглубь материка, где расположен так называемый "Купол-Б". "Полярники хотят разведать местность и определить точку для будущего бурения скважины. По мнению учёных, на "Куполе-Б" они могут обнаружить самый древний лёд на планете; которому почти 1,5 млн лет. Это мероприятие не быстрое, будем докладывать вам отдельно", - сказал глава Минприроды.

Вторым важным научным проектом "Востока" является изучение подледникового озера, над которым находится станция, сообщил он. "Мы уже много лет говорим о проникновении под ледяной купол и исследовании водоёма под ним. В этом сезоне учёные Арктического и антарктического института протестируют в сверхглубокой скважине экологически безопасную заливочную жидкость, которая понадобится для бурения", - сказал Козлов. После этого необходимо выходить на разработку проекта и создание непосредственно самой буровой установки.

"Горный институт готов этим заниматься. Но нужны время и деньги. Потому что буровая будет эксклюзивная; её практически вручную соберут специально для Антарктиды", - отметил он.

Кроме того, на "Востоке" запущен фитотехнический комплекс для испытаний методов круглосуточного выращивания растений, которые пригодятся для космических миссий, заявил Козлов.

Министр отметил, что новый комплекс станции "Восток" ранее успешно прошел испытания полярной зимой. "При температуре ниже минус 80 градусов на улице, внутри помещений было до плюс 25. Все системы жизнеобеспечения выдержали автономный режим работы. Комплекс абсолютно готов", - сказал он.

Новый зимовочный комплекс на станции "Восток" в центральной Антарктиде был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию в конце января этого года. Пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института 3 декабря сообщила о введении его уже в промышленную эксплуатацию. Комплекс расположен в нескольких сотнях метров от действующей устаревшей станции, основанной в 1957 году. Общая площадь новой станции - более 3 тыс. кв. метров. В сезон здесь одновременно смогут жить и работать 35 человек: 20 учёных и 15 технических работников.