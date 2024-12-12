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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Законопроект об упрощении взыскания долгов за ЖКХ принят в I чтении

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги без обращения в суд, с использованием исполнительной надписи нотариуса.

Законопроект № 680171-8 в конце июля внесла в парламент группа депутатов.

Документ предусматривает создание такого правового механизма взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг во внесудебном порядке, как исполнительная надпись нотариуса. Исполнительная надпись - это специальная отметка нотариуса на договоре, которая дает право кредитору принудительно взыскать деньги или имущество с должника, который уклонялся от возврата долга, без обращения в суд.

Согласно тексту законопроекта, для того чтобы нотариус сделал исполнительную надпись о взыскании долга по договору, взыскатель должен предоставить ему: расчет задолженности с указанием реквизитов своего счета; договор и заявление, в котором говорится, что между взыскателем и должником нет спора в суде. Нотариус должен сам получить информацию о должнике из государственных реестров и уведомить его о требовании взыскателя. Уведомление должно содержать сумму долга и неустойку, срок для добровольного исполнения обязательства (7 дней), реквизиты для оплаты, способы предоставления доказательств погашения долга.

Уведомление отправляется по адресу должника или через личный кабинет на портале госуслуг, при этом датой доставки уведомления на портале госуслуг является дата размещения уведомления в личном кабинете должника.

В пояснительной записке авторы отмечают, что внедрение института исполнительной надписи нотариуса для взыскания задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги приведет к значимому экономическому эффекту по повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ, сокращению общего объема задолженности, снижению нагрузки на судебную систему.

"Проблема неплатежей за жилищные и коммунальные услуги всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ. В настоящее время их заинтересованность в своевременном поступлении платежей особенно актуальна из-за изменения системы финансирования, сопровождающегося повышением ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и снижением уровня бюджетной поддержки", - говорится в пояснительной записке.

ЖКХ Госдума
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