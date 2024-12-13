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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Кремль поддержал позицию Трампа, выступившего против ударов ВСУ вглубь РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что им импонирует высказывание избранного президента США Дональда Трампа о том, что использование украинцами дальнобойных американских ракет для ударов по территории РФ эскалирует ситуацию.

"Заявление полностью совпадает с нашей позицией, то есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации, и, конечно, это нам импонирует. Очевидно, что Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя недавнее заявление Трампа.

Вместе с тем, он отметил, что сейчас "вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать", каковы будут действия новой американской администрации. "Время покажет, дождемся уже того момента, когда избранный президент займет свое место в Овальном кабинете", - сказал Песков.

Накануне Трамп в интервью журналу Time заявил, что считает опасным выданное Вашингтоном Украине разрешение на применение американского оружия для ударов вглубь России.

"Я совершенно не согласен с тем, чтобы запускать ракеты на сотни миль вглубь России. Зачем нам это? Мы лишь провоцируем эскалацию этой войны, ухудшаем ситуацию", - сказал он.

По мнению Трампа, "не нужно было такое разрешать". "Думаю, это было очень большой ошибкой", - сказал он.

Он раскритиковал и позицию Киева по данному вопросу. "Думаю, сейчас самое опасное - это то, что Зеленский решил, видимо, с разрешения нашего президента, запускать ракеты по России. Думаю, это серьезная эскалация и неразумное решение", - сказал Трамп.

США Дональд Трамп Дмитрий Песков Украина
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