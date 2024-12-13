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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Москва и Пекин провели консультации по вопросам ПРО

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Пекине 11 декабря прошли российско-китайские консультации по вопросам ПРО и ракетным аспектам стратегической стабильности, сообщает сайт российского МИД.

На Смоленской площади отметили, что стороны "провели углубленное обсуждение проблематики в контексте поддержания глобальной и региональной безопасности, обменявшись, в частности, мнениями по тематике ракет средней и меньшей дальности".

"Подтверждена нацеленность сторон на укрепление диалога и координации по указанным факторам стратегической стабильности", - отмечается в сообщении.

МИД Пекин Китай
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