Песков сообщил об уровне представительства встречи "ядерной пятерки" в Дубае

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Встреча представителей "ядерной пятерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай) в Дубае 4 декабря проходила на экспертном уровне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, кто представлял Россию на этой встрече.

"Встреча на экспертном уровне", - ответил он.

Его также спросили, с какой позицией там выступила российская сторона.

"Позиция России связана с нашей ядерной доктриной, она хорошо понятна. Соответствующий документ подписан президентом России Владимиром Путиным", - ответил Песков.

Первым о встрече в Дубае 4 декабря представителей пяти ядерных государств - постоянных членов СБ ООН - сообщил китайский МИД.