Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Медведев назвал ключевой задачей "Единой России" сохранение гражданского мира в стране

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал сохранение гражданского мира в России ключевой задачей партии.

"Мы должны направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство нашего общества. Одно из важнейших условий для этого - полный разгром неонацизма, который вновь поднял голову в Европе", - сказал он, выступая с программной речью на съезде "Единой России" в субботу.

Председатель партии подчеркнул, что "в год 80-летия великой Победы нам жизненно необходимо быть достойными подвига наших дедов и прадедов, продолжить их дело: уничтожить врага без малейшего шанса на реванш".

"Надо пресекать любые попытки расколоть наше общество, посеять межнациональную и межконфессиональную рознь, извратить и переписать историю", - подчеркнул Медведев. Он добавил: "Абсолютно бескомпромиссной должна быть борьба с экстремизмом и терроризмом, при этом важно способствовать проведению взвешенной и последовательной миграционной политики".

Медведев назвал "патриотизмом в его высшем проявлении воинскую доблесть бойцов, которые сегодня сражаются на фронте". "Нужно, чтобы та помощь, которая им оказывается, была действительно всенародной и общегосударственной", - сказал он.

XXII съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу на площадке Национального центра "Россия" в Москве.

Дмитрий Медведев Единая Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Медведев не исключил, что в составе РФ могут появиться новые регионы

Медведев не исключил, что в составе РФ могут появиться новые регионы

Путин отметил необходимость искать среди ветеранов СВО тех, кто готов идти на госслужбу

Минпромторг заверил, что российские производители готовы наращивать выпуск физраствора

Минпромторг заверил, что российские производители готовы наращивать выпуск физраствора

В Минздраве заявили, что российская вакцина от рака должна быть бесплатной

Мурашко допустил, что запрет скидок на алкоголь поможет снизить его употребление

Мурашко допустил, что запрет скидок на алкоголь поможет снизить его употребление

Движение на трассе "Дон" в Тульской области восстановили посла ДТП с двумя фурами

Движение автомобилей по трассе М-4 в сторону Москвы ограничено из-за ДТП

Сотрудникам федучреждений на Крайнем Севере назначат дополнительные надбавки

Движение транспорта возобновлено по Транскаму

Движение транспорта возобновлено по Транскаму

Снег лежит уже на 97% территории России

Снег лежит уже на 97% территории России
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2057 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5555 материалов
Протесты в Абхазии - 2024Протесты в Абхазии - 202468 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии94 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });