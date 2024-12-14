Медведев назвал ключевой задачей "Единой России" сохранение гражданского мира в стране

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал сохранение гражданского мира в России ключевой задачей партии.

"Мы должны направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство нашего общества. Одно из важнейших условий для этого - полный разгром неонацизма, который вновь поднял голову в Европе", - сказал он, выступая с программной речью на съезде "Единой России" в субботу.

Председатель партии подчеркнул, что "в год 80-летия великой Победы нам жизненно необходимо быть достойными подвига наших дедов и прадедов, продолжить их дело: уничтожить врага без малейшего шанса на реванш".

"Надо пресекать любые попытки расколоть наше общество, посеять межнациональную и межконфессиональную рознь, извратить и переписать историю", - подчеркнул Медведев. Он добавил: "Абсолютно бескомпромиссной должна быть борьба с экстремизмом и терроризмом, при этом важно способствовать проведению взвешенной и последовательной миграционной политики".

Медведев назвал "патриотизмом в его высшем проявлении воинскую доблесть бойцов, которые сегодня сражаются на фронте". "Нужно, чтобы та помощь, которая им оказывается, была действительно всенародной и общегосударственной", - сказал он.

XXII съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу на площадке Национального центра "Россия" в Москве.