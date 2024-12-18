В РФ ввели в гражданский оборот более 1 млн упаковок физраствора

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Более 1 млн упаковок физраствора введено в гражданский оборот в среду, сообщили в Росздравнадзоре.

"Сегодня в течение дня производители ввели в гражданский оборот более миллиона упаковок препарата Натрия хлорид", - говорится в сообщении в телеграм-канале Росздравнадзора.

В ближайшее время начнется его доставка в аптечную и лечебную сеть, добавили в ведомстве.

Росздравнадзор контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением лечебной и аптечной сети, отмечается в сообщении.

В СМИ сообщалось о дефиците физраствора в медицинских учреждениях и аптеках в некоторых регионах РФ. При этом со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщалось, что в стране нет проблем с производством физраствора. Мурашко отметил, что произошла перерегистрация цен из-за роста себестоимости упаковки. Все больницы обеспечены физраствором в необходимом количестве, сообщал Мурашко.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что производители в России готовы наращивать выпуск физиологического раствора для оперативного удовлетворения существующей потребности.

В Росздравнадзоре ранее сообщили, что производители увеличили поставки физраствора в регионы России после перерегистрации Минздравом цены на лекарственное средство.