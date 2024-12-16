В 2025 году будет масштабировано производство ракетного комплекса "Орешник"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник" необходимо масштабировать в следующем году, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Необходимо в ближайшие пять лет ввести комплексы с новыми качественными характеристиками - по точности, помехозащищенности и дальности. В следующем году нужно масштабировать производство ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - сказал Белоусов в понедельник на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Он призвал "продолжить работу над другими перспективными образцами".

"С учетом вышесказанного до конца декабря текущего года планируем определиться с перечнем и объемами номенклатуры государственной программы вооружения. И в начале следующего года - доложить параметры будущей ГПВ Верховному главнокомандующему", - сказал министр.

Он заявил о необходимости создания "системы перспективных исследований, ускоренной разработки и внедрения новейших образцов вооружения и техники".

"В следующем году - создать сеть военно-экспериментальных центров по основным научно-технологическим направлениям. Такие центры должны будут осуществлять испытания и апробацию образцов в боевых условиях, тесно взаимодействуя с промышленностью", - сказал Белоусов.

По его словам, "нужно наладить качественно новую систему взаимодействия с гражданским научным сообществом, производственными лабораториями".

"По аналогии с Национальной технологической инициативой - запустить Военную технологическую инициативу. А также обеспечивать обучение специалистов и внедрение новых изделий в войска", - сказал министр.