Правкомиссия поддержала законопроект о защите онлайн-сделок с недвижимостью

При регистрации сделок онлайн предлагается применять биометрию в дополнение к усиленной электронной подписи

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала новый механизм защиты сделок с недвижимостью в онлайне.

"Правкомиссия под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко поддержала законопроект, который предусматривает введение дополнительного инструмента защиты электронных сделок с недвижимостью. В частности, при регистрации прав собственности на недвижимость в режиме онлайн предлагается применять Единую биометрическую систему", - сообщили в аппарате правительства.

Планируется, что биометрия будет применяться в дополнение к усиленной квалифицированной электронной подписи. Сочетание этих двух факторов обеспечит максимальный уровень защищенности граждан при проведении сделок в режиме онлайн.

Напомним, что сейчас процесс купли-продажи недвижимости делится на два этапа. Первый этап предусматривает заключение договора купли-продажи. Второй - регистрацию перехода права собственности в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Возможность государственной регистрации при переходе прав на недвижимость в электронной форме существует уже сейчас. Это можно сделать, например, через портал госуслуг или на сайте Росреестра. Все документы и их электронные образы, необходимые для регистрации права, обязательно подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией, гражданин должен предварительно обратиться в МФЦ и разрешить проведение электронных сделок.

Согласно законопроекту, обращение в МФЦ не потребуется в тех случаях, когда гражданин в качестве дополнительного фактора подтверждения личности (наряду с УКЭП) использует биометрию.