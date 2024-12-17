Принят закон о росте штрафов для теневого бизнеса

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении штрафов за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности.

Документ (N676837-8) правительство внесло в парламент в июле.

Согласно тексту принятого закона, штраф за осуществление предпринимательской деятельности без уведомления должен составить для должностных лиц от 7 до 12 тыс. руб. (сейчас от 3 до 5 тыс. руб.), для юридических лиц - от 24 до 48 тыс. руб. (сейчас от 10 до 20 тыс. руб.). Штраф за предоставление недостоверных сведений в уведомлении о начале предпринимательской деятельности составит для должностных лиц от 7 до 12 тыс. руб. (сейчас от 5 до 10 тыс. руб.), для юридических лиц - от 24 до 48 тыс. руб. (сейчас от 20 до 30 тыс. руб.). Вводятся штрафы за повторное нарушение: штраф для должностных лиц составит от 15 до 25 тыс. руб., для юридических лиц - от 50 до 60 тыс. руб.

С трех до шести месяцев увеличивается срок давности для привлечения к административной ответственности по данным статьям.

В пояснительной записке отмечается, что в период 12-30 июня 2024 г. в 11 регионах было зарегистрированы 417 случаев ботулизма, два из которых завершились летальным исходом. Все случаи связаны с употреблением некачественной еды, произведенной на объектах, где предприниматели не уведомили о начале своей деятельности. "Зачастую контрольный (надзорный) орган узнает о деятельности контролируемого лица после совершения последним противоправного деяния", - говорится в документе.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.