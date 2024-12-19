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Минобороны заявило об уничтожении 84 беспилотников за ночь над регионами РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на четверг средствами противовоздушной обороны над регионами России сбито 84 дрона, больше всего над Ростовской областью - 36 беспилотников, заявило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 84 украинских беспилотных летательных аппарата. 36 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, 21 - над территорией Брянской области, 14 - над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении.

Также, по информации ведомства, шесть беспилотников сбито над территорией Воронежской области, по три - над территориями Курской и Тамбовской областей, один - над территорией Краснодарского края.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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