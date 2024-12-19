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Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин и автобусов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Движение автобусов и легковых автомобилей возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в четверг.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 11:10 мск 19 декабря", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта на этом участке дороги было приостановлено с 17:15 по московскому времени 18 декабря.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога
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