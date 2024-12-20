Поиск

Матвиенко призвала создать условия для обучения русскому языку детей мигрантов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создать условия, чтобы дети мигрантов могли выучить русский язык для поступления в российские школы.

"Надо подготовить постановление Совета Федерации, в котором изложить нашу позицию, направить его и в правительство, и в органы образования для того, чтобы мы создали условия для изучения русского языка детям в семьях иностранцев, чтобы они могли получать образование в российских школах", - сказала она на последнем заседании осенней сессии.

Она подняла эту тему при рассмотрении закона о запрете приема в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка (сенаторы одобрили этот документ - ИФ).

По словам спикера, закон вызвал разные мнения в обществе.

Матвиенко отметила, что "не может ребенок прийти в школу и не понимать предмета, который преподается", поскольку не сможет качественно усвоить материал. Но необходимо сделать все для адаптации детей иностранцев, проживающих в России на законных основаниях, "создать такие условия и снять напряжение в этой теме".

"Те, кто находится в России незаконно, они не должны находиться, их нужно выселять из Российской Федерации. Но те, граждане, которые находятся законно, и их дети в соответствии с межправительственными соглашениями, заключенными Россией с другими странами, конечно же, имеют право на получение образования. И нам с вами даже трудно представить, как это, дети, проживающие в России, будут вне школы, вне образования. Мы, конечно, такого не можем допустить", - считает спикер.

По словам Матвиенко, ответственность за что, чтобы дети иностранцев были готовы учиться в российских школах, конечно, лежит и на их родителях, и на тех государствах, которые направляют в Россию своих граждан.

"Но мы должны понимать, что это и наша ответственность - создать условия для того, чтобы дети как можно быстрее выучили русский язык", - заявила спикер.

Валентина Матвиенко правительство Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокурор запросил 7 лет и 5 месяцев заключения для певца Шарлота

Прокурор запросил 7 лет и 5 месяцев заключения для певца Шарлота

Акции и расписки девелоперов взлетели на 9-13% на решении ЦБ по ставке

Отклонение экономики России вверх от сбалансированного роста остается значительным

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Совфед одобрил запрет на прием в школы детей мигрантов без знания русского языка

"Северсталь" может скорректировать инвестпрограмму при сохранении высоких ставок

Минздрав сообщил о 42 пострадавших в столкновении поездов в Мурманской области

Минздрав сообщил о 42 пострадавших в столкновении поездов в Мурманской области

Правительство направит 1 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения

Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов

Совфед одобрил закон о спецсчетах для иноагентов

Совфед одобрил закон, позволяющий исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ21 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5579 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии119 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });