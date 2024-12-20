Матвиенко призвала создать условия для обучения русскому языку детей мигрантов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала создать условия, чтобы дети мигрантов могли выучить русский язык для поступления в российские школы.

"Надо подготовить постановление Совета Федерации, в котором изложить нашу позицию, направить его и в правительство, и в органы образования для того, чтобы мы создали условия для изучения русского языка детям в семьях иностранцев, чтобы они могли получать образование в российских школах", - сказала она на последнем заседании осенней сессии.

Она подняла эту тему при рассмотрении закона о запрете приема в российские школы детей мигрантов, не прошедших тестирование на знание русского языка (сенаторы одобрили этот документ - ИФ).

По словам спикера, закон вызвал разные мнения в обществе.

Матвиенко отметила, что "не может ребенок прийти в школу и не понимать предмета, который преподается", поскольку не сможет качественно усвоить материал. Но необходимо сделать все для адаптации детей иностранцев, проживающих в России на законных основаниях, "создать такие условия и снять напряжение в этой теме".

"Те, кто находится в России незаконно, они не должны находиться, их нужно выселять из Российской Федерации. Но те, граждане, которые находятся законно, и их дети в соответствии с межправительственными соглашениями, заключенными Россией с другими странами, конечно же, имеют право на получение образования. И нам с вами даже трудно представить, как это, дети, проживающие в России, будут вне школы, вне образования. Мы, конечно, такого не можем допустить", - считает спикер.

По словам Матвиенко, ответственность за что, чтобы дети иностранцев были готовы учиться в российских школах, конечно, лежит и на их родителях, и на тех государствах, которые направляют в Россию своих граждан.

"Но мы должны понимать, что это и наша ответственность - создать условия для того, чтобы дети как можно быстрее выучили русский язык", - заявила спикер.