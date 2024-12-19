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Путин: Прямая линия

Президент России заявил, что лимитов по льготной ипотеке не должно быть

Президент России заявил, что лимитов по льготной ипотеке не должно быть
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил недопустимость осложнений с получением ипотеки по льготным программам из-за исчерпания лимитов у банков.

"Лимитов по ипотеке быть не должно. (...) Мы с правительством уже эту тему обсуждали, я проверю, как выполняется это обещание", - сказал он в четверг в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

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Ранее вопрос завершения лимитов по льготным программам, субсидируемым из бюджета, уже обсуждался на уровне президента.

"Никто не знает, что есть какие-то лимиты, оказывается, на эту "Семейную ипотеку". (...) По-честному надо сказать: (...) лимит такой-то, кто хочет, поспешите. (...) А так просто люди приходят и ипотеки нет, а лимит закончился. (...) Надо, чтобы знали, и тогда будет нормальный диалог с обществом, будет все понятно, ничего тут нет такого особенного", - говорил Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заместитель генерального директора АО "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс заявлял, что лимиты по льготным ипотечным программам могут установить на весь срок их действия.

В декабре Минфин России утвердил новый механизм выборки лимитов на "Семейную ипотеку" и увеличил общую сумму лимита с 6,25 до 8,65 трлн рублей.

Говоря на "Прямой линии" об обеспечении граждан жильем, Путин напомнил, что в прошлом году в стране был обеспечен рекордный ввод на уровне 110 млн кв.м. В этом году, по прогнозам, будет введено около 105 млн кв.м.

В начале июля министерство финансов России сообщило о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.

Также "Семейную ипотеку" могут оформить семьи, проживающих в городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи с двумя детьми из регионов с низким объемом строительства; семьи, в которых есть ребенок-инвалид.

Хроника 06 – 19 декабря 2024 годаПутин: "Прямая линия - 2024"
Владимир Путин Минфин
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