Президент России заявил, что лимитов по льготной ипотеке не должно быть

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил недопустимость осложнений с получением ипотеки по льготным программам из-за исчерпания лимитов у банков.

"Лимитов по ипотеке быть не должно. (...) Мы с правительством уже эту тему обсуждали, я проверю, как выполняется это обещание", - сказал он в четверг в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией.

Ранее вопрос завершения лимитов по льготным программам, субсидируемым из бюджета, уже обсуждался на уровне президента.

"Никто не знает, что есть какие-то лимиты, оказывается, на эту "Семейную ипотеку". (...) По-честному надо сказать: (...) лимит такой-то, кто хочет, поспешите. (...) А так просто люди приходят и ипотеки нет, а лимит закончился. (...) Надо, чтобы знали, и тогда будет нормальный диалог с обществом, будет все понятно, ничего тут нет такого особенного", - говорил Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Заместитель генерального директора АО "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс заявлял, что лимиты по льготным ипотечным программам могут установить на весь срок их действия.

В декабре Минфин России утвердил новый механизм выборки лимитов на "Семейную ипотеку" и увеличил общую сумму лимита с 6,25 до 8,65 трлн рублей.

Говоря на "Прямой линии" об обеспечении граждан жильем, Путин напомнил, что в прошлом году в стране был обеспечен рекордный ввод на уровне 110 млн кв.м. В этом году, по прогнозам, будет введено около 105 млн кв.м.