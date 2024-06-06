ВТБ запускает новую систему защиты от кредитных мошенников

Злоумышленники снизили долю онлайн-хищений и стали чаще направлять своих жертв в банковский офис, где клиенты сами оформляют кредиты или получают деньги, чтобы передать их мошенникам

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ВТБ разрабатывает программу защиты от телефонных мошенников, которая позволит выявить, что клиент общался со злоумышленниками, и предупредить его в доступных каналах о рисках оформления кредита или снятия денег, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках ПМЭФ-2024.

Маркерами атипичного поведения клиента могут быть установка на смартфон программы удалённого доступа, длительные разговоры с незнакомыми абонентами и т.д. Сотрудник банка предупредит клиента об опасности и приостановит выдачу денег до подробного прояснения ситуации.

Если клиент был в контакте с мошенниками, то он заметит специальный предупреждающий экран с советами по безопасности. Кроме того, банк автоматически ограничит доступ клиентов к "ВТБ Онлайн" после их общения с мошенниками по телефону. При этом сервис сохранит доступ к основным опциям, но ограничит проведение рисковых операций. Вернуться к использованию полноценной версии можно будет онлайн, подтвердив легитимность доступа в ответ на запрос банка.

По данным ВТБ, злоумышленники снизили долю онлайн-хищений и стали целенаправленно направлять своих жертв в банковский офис, где клиенты самостоятельно оформляют кредиты или получают деньги, чтобы дальше передать их мошенникам. Если в прошлом году до 75% хищений средств приходилось на онлайн, оставшиеся 25% - на офисы, то на данный момент доля онлайн-инцидентов снизилась до 25%, а офлайн - выросла до 75%.

"Активность мошенников уже стала настоящей бедой для миллионов россиян, которые как "под гипнозом" отдают свои деньги телефонным аферистам. Банки довольно успешно стали бороться с их активностью в онлайн-каналах, внедряя антифрод, блокировку номеров и период охлаждения по кредитам. Но в этом году каждая третья атака мошенников связана с получением наличных средств в офисах. Наша стратегическая задача - отследить атипичное поведение пользователя в режиме "360 градусов" и предупредить клиента об опасности во всех возможных каналах", - сказал Горшков.

По его словам, за I квартал банк выявил 3 млн подозрительных операций, удалось сохранить клиентам 2 млрд рублей.

Мошенники в первом квартале 2024 года похитили у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал ЦБ. Количество операций без согласия клиентов в I квартале составило 294,4 тыс., что на 16,8% больше показателя за I квартал 2023 года (252,1 тыс.). Доля возмещенных средств выросла до 7,7% с 4,3% в I квартале 2023 г. При этом банки в январе-марте отразили почти 13,9 млн атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 2 трлн руб.