СМИ узнали о желании команды Трампа вывести США из ВОЗ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В команде избранного американского президента Дональда Трампа рассматривают возможность как можно быстрее обеспечить выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает в воскресенье Financial Times (FT).

"Члены команды Трампа заявляли экспертам о намерении 20 января в день инаугурации Трампа объявить о стремлении покинуть эту структуру глобального здравоохранения", - информирует издание.

"Есть много людей, кто станет ближним кругом Трампа в его администрации, и кто не доверяет ВОЗ. Они хотят в первый же день новой администрации показать, что они выходят из нее", - заявил экс-координатор Белого дома по борьбе с пандемией COVID-19 Ашиш Джха.

Он отметил, что другие приближенные Трампа предлагали ограничиться требованием реформировать ВОЗ, но в итоге победила группа, требующая порвать связи с организацией.

Джха добавил, что решение покинуть ВОЗ станет символическим шагом, идущим в разрез с противоположным решением президента Джо Байдена в день его инаугурации.

Так, 20 января 2021 года Байден подписал указ, который отменял решение его предшественника Трампа о выходе из ВОЗ. До этого в администрации Трампа заявляли, что ВОЗ причастна к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до проведения расследования о неудачном ответе организации на вспышку COVID-19.

В команде Трампа не стали прямо комментировать информацию о возможности выхода из ВОЗ. "Это та самая ВОЗ, которую мы покидали при первой администрации? Кажется, нас не очень будет заботить то, что они говорят", - заявил FT собеседник, знакомый с планами окружения Трампа насчет ВОЗ.

По данным FT, США - крупнейший источник поступления денег в ВОЗ. В 2022 - 2023 годах на США приходилось 16% финансирования ВОЗ.