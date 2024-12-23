Советник Трампа по безопасности предостерег всех от захвата американских заложников

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Майк Уолтц, назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом своим советником по нацбезопасности, предупредил, что всех, кто будет пытаться использовать захват американцев в заложники в качестве инструмента политики, ждет незавидная участь.

"Это абсолютно неприемлемо, и я думаю, что, по большому счету, последствий всегда было недостаточно", - считает Уолтц.

В интервью комментатору Бену Шапиро он подчеркнул, что "именно об этом нам нужно поговорить с такими людьми".

"Если вы захватите американца, (...) вам придется здорово поплатиться. У вас не будет ничего, кроме финансовых последствий и, возможно, даже пули в ваш чертов лоб", - заявил политик.

По его словам, в следующий раз желающие захватить заложников подумают: "Ого, при Дональде Трампе это того не стоит".

Уолтц считает, что пока те, кто захватывает заложников, получают выгоду, они будут этим пользоваться.

"Если же плохие парни не будут чувствовать ничего, кроме затрат и боли из-за того, что забирают наших людей, они перестанут это делать", - подчеркнул он.

Советник будущего президента США, положительно оценив операцию Израиля против "Хезболлы", заявил, что и ХАМАС сейчас изолирован больше, чем когда-либо.

"Для ХАМАС заблокированы все выходы, кроме одного, и это для того, чтобы освободить наших заложников, если он хочет жить", - сказал Уолтц.

The Times of Israel, комментируя эти высказывания политика, пишет, что "он, по-видимому, не исключает возможности того, что террористическая группировка может продолжать действовать, если они освободят заложников, - компромисс, который Нетаньяху неоднократно отвергал".