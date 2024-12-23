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Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии приняли решение присоединиться к принятому 16 декабря ЕС 15-му пакету санкций в отношении РФ, а также к мерам против Белоруссии, сообщается в понедельник на сайте швейцарского правительства.

"Министерство экономики, образования и науки Швейцарии в рамках своих полномочий по санкциям расширило санкционные списки по России и Белоруссии. Тем самым Швейцария приняла новые санкции ЕС", - говорится в заявлении властей.

Решение швейцарских властей вступит в силу 24 декабря.

"Кроме того, министерство приняло индивидуальные финансовые санкции, которые ЕС ввел против Белоруссии в рамках его мер против белорусского режима из-за ситуации в этой стране", - также говорится в пресс-релизе.

Евросоюз в прошлый понедельник опубликовал 15-й пакет санкций. Он, в частности, предусматривает ограничительные меры против ряда танкеров для перевозки нефти и СПГ. Кроме того, ЕС обновил санкционные списки, добавив в него десятки физических и юридических лиц.

ЕС Швейцария Белоруссия
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