Швейцария расширила санкционные списки против РФ

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии расширили ограничительные меры в связи с действиями РФ на Украине, добавив в санкционные списки десятки физических и юридических лиц, почти 190 судов, сообщает во вторник правительство этой страны.

В сообщении федерального департамента по экономическим вопросам отмечается, что санкции ввели против 17 физлиц, 58 организаций, 31 компании и 189 судов. Более подробных данных не приводится.

Швейцарские власти напоминают, что в вопросах о санкциях против РФ во многом следуют за инициативами ЕС.