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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

ЕС включил в санкции семь СПГ-танкеров

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз включил в санкционный список семь танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), один из них работает на проекте "Ямал СПГ" - танкер Christophe de Margerie.

Christophe de Margerie является газовозом арктического класса Arc7, всего для проекта "Ямал СПГ" заказано 15 таких танкеров.

Кроме того, под санкции попали СПГ-танкеры: Pioneer, La Perouse, North Way, North Sky, North Air и North Mountain.

Как сообщалось, танкеры North Air, North Mountain, North Sky, North Way и Pioneer находятся под санкциями США, танкеры Pioneer, North Sky, Nova Energy и La Perouse - под санкциями Великобритании.

ЕС Ямал СПГ
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