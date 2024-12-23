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ФРГ передает Украине два ЗРК Patriot, два ЗРК IRIS-T и 15 танков

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Власти Германии выделяют Киеву очередной пакет военной помощи, куда вошли два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS, один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM, две зенитных самоходных установки GEPARD и 65 тыс. снарядов к ним, сообщили в Минобороны ФРГ.

В пакет помощи вошли 15 танков Leopard 1 A5, 30 бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, снаряды для танков Leopard 1 и Leopard 2. Помимо них, есть две радиолокационные станции TRML-4D и ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9L/I-1 Sidewinde; 52 тыс. снарядов калибра 155-мм и одна самоходная артиллерийская установка PzH 2000.

Пакет предусматривает передачу 30 разведывательных беспилотников VECTOR и 24 RQ-35 HEIDRUN, 14 БПЛА HORNET XR, 45 подводных буксировщиков. Берлин направит Киеву взрывчатку для расчистки препятствий и пять дистанционно управляемых систем для разминирования, семь транспортных средств Caracal, пять систем защиты вертолетов AMPS.

В пакете также есть 12 грузовиков, восемь автоцистерн, машина для пограничников. В списках имеются 20 тыс. гранат, 15 тыс. минометных снарядов калибра 120-мм, 4 580 противотанковых мин, 120 автоматических станковых гранатометов HK GMG, 200 пулеметов MG4, штурмовые и снайперские винтовки, 4,3 млн патронов, тенты, генераторы, перевязочный материал.

Украина Германия
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