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Крупнейший поставщик шоколада ухудшил прогноз продаж из-за "беспрецедентной" конъюнктуры

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская Barry Callebaut, крупнейший мировой поставщик шоколада и продукции из какао-бобов, в третий раз ухудшила прогноз продаж в текущем финансовом году.

"В связи с беспрецедентными рыночными условиями" компания ожидает снижения объема продаж примерно на 7% за 2024/25 фингод, который завершится в августе, сообщается в ее отчетности. При этом прогнозируется увеличение EBIT на 5-9%.

По итогам девяти месяцев фингода (октябрь-май) продажи сократились на 6,3% относительно аналогичного периода годом ранее - до 1,602 млн тонн. В том числе в третьем финквартале они упали на 9,5%, в основном из-за слабых показателей в Северной Америке.

Выручка за девять месяцев выросла на 49,5% - до 10,947 млрд франков.

Котировки акций Barry Callebaut упали более чем на 15% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании рухнула почти на 43% (до 5,2 млрд франков), тогда как швейцарский фондовый индекс SMI потерял всего 1,4%.

Цена фьючерсов на какао в Лондоне достигла пика в апреле 2024 года - около 10 тысяч фунтов за тонну, что было обусловлено такими факторами, как неблагоприятные погодные условия и болезни сельскохозяйственных культур. С тех пор котировки упали до восьмимесячного минимума - примерно 5455 фунтов за тонну.

Barry Callebaut прослеживает свою историю с 1842 года, в нынешнем виде компания существует с 1996 года. Фирма владеет более чем 60 предприятиями, на которых работают свыше 13 тысяч человек. В число ее клиентов входят ведущие мировые производители продуктов питания, включая Nestle и Mondelez.

Barry Callebaut Mondelez Nestle Швейцария
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