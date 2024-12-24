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Ученый уверен, что разлив мазута не окажет серьезного влияния на побережье Абхазии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Разлив нефтепродуктов в Керченском проливе не окажет серьезных негативных последствий на морское побережье Абхазии, сообщил "Интерфаксу" директор Института экологии Абхазии Роман Дбар.

"Движение вод Черного моря происходят с востока на запад со скоростью 5-6 км в час. Но когда ветер дует в противоположную сторону эти воды могут поменять направление и двигаться в сторону Кавказа. Этим и объясняется, что часть мазута достигла побережья Анапы. И за последнюю неделю основной объем оказавшихся в море нефтепродуктов выбросило на берег именно в этом районе, но другая часть продолжает находится в акватории", - отметил Дбар.

По его словам, то , что "авария произошла не летом, а зимой имеет свои плюсы".

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"Температура морской воды в настоящее время находится на уровне +7...+8 градусов, из-за чего мазут будет находиться в менее текучем состоянии и в последствии будет вынесен на берег, а там его можно будет собрать вместе с грунтом и песком, как это происходит в Анапе",- сказал эколог.

"Мы внимательно отслеживаем происходящие процессы и видим, что за последнюю неделю ветер поменял направление и стал дуть на Запад. И ряд специалистов полагает, что загрязнения будут выбрасываться также на побережье Крыма и Болгарии", - считает Дбар.

Директор института экологии отметил , что от последствий розлива нефтепродуктов больше всего могут пострадать водоплавающие- бакланы, нырки и чайки, а также подвид дельфинов "азовки.

В то же время, как считает Дбар, воздействие нефтепродуктов на морскую среду может иметь долгосрочное влияние, если мазут вовремя не удастся собрать, и его накопления останутся на дне.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Абхазия Керченский пролив Черное море Роман Дбар
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