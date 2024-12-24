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Tesla отзывает около 700 тыс. электромобилей из-за проблем с безопасностью шин

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает около 700 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y, а также электропикапов Cybertruck.

Компания сообщила, что обнаружила неисправность системы контроля давления в шинах, которая, если ее не устранить, повышает риск аварии. При этом данную проблему можно решить с помощью удаленного обновления программного обеспечения.

Контрольная лампа системы давления в шинах в затронутых отзывом транспортных средствах может не загораться и не предупреждать водителя о низком давлении. Снижение давления в шинах является достаточно распространенной проблемой в условиях холодной погоды, отмечает MarketWatch.

По состоянию на 13 декабря автопроизводитель получил 76 гарантийных претензий и один отчет с места происшествия, связанных с проблемой контроля давления в шинах.

"Tesla не знает о каких-либо столкновениях, травмах или смертельных случаях, связанных с этим", - говорится в сообщении компании.

Проблема затрагивает 694,3 тыс. Cybertrucks 2024 года выпуска, Model 3 производства 2017-2024 гг. и Model Y модельного ряда 2020-2025 гг.

Котировки акций Tesla растут на 0,7% в ходе предварительной сессии во вторник. Рыночная стоимость автопроизводителя в текущем году взлетела более чем на 73% (до $1,38 трлн), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite увеличился почти на 32%.

Tesla
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