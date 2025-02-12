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Главой NHTSA может стать Джонатан Моррисон из Apple

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинул сотрудника Apple Джонатана Моррисона на должность главы Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), которое курирует, в том числе, ряд текущих расследований в отношении безопасности электромобилей Tesla (.

Моррисон был главным юристконсультом NHTSA в период первого срока Трампа, а также работал в Ассоциации дилеров новых автомобилей Калифорнии, пишут американские СМИ. На странице Моррисона в LinkedIn указано, что он начал работать в Apple в мае 2021 года.

NHTSA за две недели до вступления Трампа в должность президента начало расследование в отношении более 2 млн электромобилей Tesla в связи с сообщениями об авариях, связанных с функцией Full Self-Driving (FSD), которая позволяет пользователям дистанционно управлять своими машинами. Было зарегистрировано четыре столкновения, в том числе одну аварию с гибелью человека в 2023 году.

NHTSA Apple Tesla Дональд Трамп США
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