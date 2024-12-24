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Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ

Белый дом обдумывает возможность новых санкций против энергетического сектора РФ
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения очередных санкций в отношении энергетического сектора России, сообщает во вторник The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"Байден в последние недели пребывания на посту обдумывает новые серьезные санкции против энергетического сектора России", - информирует издание.

По мнению источников WP, этот шаг дал бы будущей администрации избранного президента Дональда Трампа "больше рычагов влияния для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны России и Украины".

По данным собеседников издания, США могут ввести санкции против так называемого "теневого флота", перевозящего российскую нефть, а также против экспортеров нефти из РФ, которые ранее не подвергались санкциям.

"По словам источников, рассматриваемые администрацией варианты также включают отзыв лицензий, позволяющих банкам заниматься российскими транзакциями в сфере энергетики", - отмечает WP.

В начале декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти.

Собеседники агентства отметили, что президент долгое время сопротивлялся этому шагу из-за опасений, что он может спровоцировать резкий рост цен на энергоносители. Но в связи с падением цен на нефть и растущими опасениями, что Трамп может попытаться принудить Украину к быстрому заключению соглашению с Россией, нынешний глава США готов к более агрессивным действиям, заявили тогда собеседники агентства.

США РФ
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