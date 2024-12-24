В Бразилии прокуратура остановила строительство завода китайской BYD

Проверка выявила на объекте рабские условия содержания строителей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей BYD Co. разорвал отношения со строительным подрядчиком Jinjiang Construction Brazil Ltd. после того, как власти Бразилии остановили строительство завода по производству электромобилей из-за рабских условий содержания работников, сообщает Bloomberg.

Прокуратура по трудовым спорам страны сообщила, что спасла 163 китайских рабочих, занятых в строительстве завода BYD в штате Баия, и наложила запрет на продолжение работ на объекте до полного устранения претензий.

Работники жили в рабских условиях, а строительная компания изымала у них паспорта и значительную часть зарплаты, сообщает сайт прокуратуры. Компания вычитала из причитающихся работникам средств (помимо прочих расходов) стоимость авиабилетов в Бразилию и обратно, в результате чего проработавшие менее полугода сотрудники не получали при увольнении денег.

В одном из жилых помещений на кроватях не было матрасов и был всего один санузел на 31 человека. Работники были вынуждены просыпаться в 4 утра, чтобы выйти на работу к 5.30. Из-за отсутствия оборудованных мест для стирки одежды работники были вынуждены стирать ее в санузлах.

Нарушения выявлены и в условиях хранения продуктов питания, которые зачастую размещались вне холодильных установок, рядом с личными вещами и строительными материалами.

Китайский автопроизводитель заявил о прекращении сотрудничества с подрядчиком Jinjiang Construction Brazil Ltd.

"BYD Auto do Brasil подтверждает свою приверженность полному соблюдению бразильского законодательства, особенно в части защиты прав и человеческого достоинства работников", - сказал старший вице-президент BYD Brasil Александр Балди.

Планировалось, что бразильский завод по производству электромобилей начнет работать в 2025 году.

Бразилия - один из самых крупных рынков сбыта для BYD: в январе-октябре компания продала бразильским покупателям 66 тыс. электрических и гибридных автомобилей.