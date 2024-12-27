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Глава Минфина Южной Кореи призвал парламент отменить голосование по импичменту и.о. президента

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок в пятницу призвал контролируемый оппозицией парламент страны пересмотреть решение о голосовании касательно импичмента исполняющему обязанности президента Хан Док Су, сообщает "Ренхап".

"Во времена глобальных торговых войн и чрезвычайных ситуаций в стране отсутствие центра управления государственными делами нанесло бы серьезный ущерб авторитету нашей страны, экономике, национальной безопасности и преемственности управления", - цитирует агентство заявление Чхве Сан Мока.

"Ходатайство об импичменте исполняющему обязанности президента приравнивается к ходатайству против всего кабинета министров", - отметил он.

Министр финансов призвал как правящие, так и оппозиционные партии сотрудничать и позволить правительству сосредоточиться исключительно на экономической стабильности и общественном благосостоянии.

В пятницу парламент Южной Кореи планирует проголосовать по импичменту и.о. президента и премьер-министру Хан Док Су.

Если предложение будет одобрено, то место исполняющего обязанности президента займет Чхве Сан Мок, который одновременно является заместителем премьера по экономическим вопросам.

Накануне оппозиционная Демократическая партия Южной Кореи представила в парламенте инициативу об импичменте Хан Док Су.

Партия пошла на такой шаг после того, как Хан Док Су отказался назначить трех недостающих судей в Конституционный суд, вплоть до достижения компромисса между партиями. В свою очередь в Демократической партии грозили импичментом Хан Док Су, если он не одобрит кандидатуры судей.

"Рёнхап" напоминает, что в случае одобрения кандидатов, они присоединятся к шести другим судьям, и Конституционный суд сможет заняться делом отстраненного от власти президента Юн Сок Ёля. Суд должен будет в ближайшие месяцы решить, оставлять ли в силе решение парламента об импичменте президенту. Предварительное слушание по делу назначено на 27 декабря.

Если суд все же решит отстранить президента от власти, то в течение 60 дней будет необходимо провести внеочередные президентские выборы.

Поводом для отстранения президента от власти стала его попытка 3 декабря ввести в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. В итоге Юн Сок Ёль согласился отменить свое распоряжение.

Южная Корея Хан Док Су импичмент
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