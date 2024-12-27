Президент Германии решил распустить парламент

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу принял решение распустить парламент Германии (Бундестаг), тем самым открыв путь к досрочным парламентским выборам, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Штайнмайер утвердил датой выборов, как и ожидалось, 23 февраля 2025 года.

В случае подобного решения президента немецкое законодательство требует провести выборы в течение 60 дней с даты роспуска парламента.

Ранее, 16 декабря, депутаты Бундестага вынесли вотум недоверия правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Однако, уточняет Deutschlandfunk, нынешний состав Бундестага продолжит существование, вплоть до избрания нового состава. Так, депутаты, облаченные прежними правами и обязанностями, при необходимости могут собраться вновь, а комитеты Бундестага продолжат существовать вплоть до выборов.

Немецкие партии уже готовятся к досрочным выборам. Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) приняло решение вновь выдвинуть своего члена Шольца в качестве кандидата на пост канцлера. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января 2025 года, однако немецкие СМИ отмечали, что это просто формальность. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер ХДС Фридрих Мерц, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые" и председатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Опросы показывали, что в настоящее время наибольшей поддержкой в Германии обладает блок ХДС/ХСС. По данным Politico, их поддерживают 32% респондентов. После блока идет АдГ с 18%, тогда как СДПГ Шольца набирает только 16%, а "Союз 90/Зеленые" - 13%.