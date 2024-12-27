Поиск

Президент Германии решил распустить парламент

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в пятницу принял решение распустить парламент Германии (Бундестаг), тем самым открыв путь к досрочным парламентским выборам, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Штайнмайер утвердил датой выборов, как и ожидалось, 23 февраля 2025 года.

В случае подобного решения президента немецкое законодательство требует провести выборы в течение 60 дней с даты роспуска парламента.

Ранее, 16 декабря, депутаты Бундестага вынесли вотум недоверия правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Однако, уточняет Deutschlandfunk, нынешний состав Бундестага продолжит существование, вплоть до избрания нового состава. Так, депутаты, облаченные прежними правами и обязанностями, при необходимости могут собраться вновь, а комитеты Бундестага продолжат существовать вплоть до выборов.

Немецкие партии уже готовятся к досрочным выборам. Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) приняло решение вновь выдвинуть своего члена Шольца в качестве кандидата на пост канцлера. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января 2025 года, однако немецкие СМИ отмечали, что это просто формальность. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер ХДС Фридрих Мерц, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые" и председатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Опросы показывали, что в настоящее время наибольшей поддержкой в Германии обладает блок ХДС/ХСС. По данным Politico, их поддерживают 32% респондентов. После блока идет АдГ с 18%, тогда как СДПГ Шольца набирает только 16%, а "Союз 90/Зеленые" - 13%.

Франк-Вальтер Штайнмайер Германия Олаф Шольц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Авиакатастрофа в Актау

Песков отказался комментировать авиакатастрофу в Актау до завершения расследования

Авиакатастрофа в Актау

"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ

"Азербайджанские авиалинии" приостанавливают полеты в семь городов РФ

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент и.о. президента

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Число компаний с листингом в Сингапуре упало до минимума за 20 лет

Что случилось этой ночью: пятница, 27 декабря

Глава Минфина Южной Кореи призвал парламент отменить голосование по импичменту и. о. президента

Глава Минфина Южной Кореи призвал парламент отменить голосование по импичменту и. о. президента
Обострение палестино-израильского конфликта

В США и Израиле невысоко оценивают шансы заключить сделку с ХАМАС до инаугурации Трампа

В США и Израиле невысоко оценивают шансы заключить сделку с ХАМАС до инаугурации Трампа

Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу по плате за проход по каналу

Президент Панамы не намерен идти на уступки Трампу по плате за проход по каналу
Авиакатастрофа в Актау

Израильская авиакомпания El Al на неделю прекратит полеты в Москву

ЕС усилит санкции против российского танкерного флота после повреждения кабелей на Балтике

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5603 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау50 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе78 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2074 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });