Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Бундестага в понедельник вынесли вотум недоверия правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает Баварское радио.

"Канцлер вынес вопрос о доверии в Бундестаге и проиграл его, как и планировалось. Это означает: президент распустит парламент, и в феврале пройдут выборы", - отмечает радиостанция.

Недоверие правительству Шольца выразили 394 депутата, 207 – поддержали правительство, 116 депутатов воздержались.

Шольц сам ранее призвал провести такое голосование, поскольку, как отмечают европейские СМИ, это позволит ему провести досрочные выборы. Теперь, как ожидается, Шольц попросит президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера распустить Бундестаг. Если парламент распустят, выборы в Германии должны будут пройти в течение 60 дней с даты роспуска.

Ранее Шольц, возглавляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), договорился с оппозиционными партиями о планах провести досрочные выборы 23 февраля 2025 года.

В ноябре правящая коалиция в ФРГ распалась из-за разногласий вокруг экономической политики Шольца.

При этом немецкие партии уже готовятся к досрочным выборам. Руководство СДПГ приняло решение вновь выдвинуть Шольца в качестве кандидата на пост канцлера. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января 2025 года, однако немецкие СМИ отмечали, что это просто формальность. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер ХДС Фридрих Мерц, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые" и председатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Опросы показывали, что сейчас наибольшей поддержкой в Германии обладает блок ХДС/ХСС. По данным Politico, их поддерживают 32% респондентов. После блока идет АдГ с 18%, тогда как СДПГ Шольца набирает только 16%, а "Союз 90/Зеленые" - 13%.