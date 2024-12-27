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Владелец норвежского судна опроверг отказ помочь экипажу Ursa Major

Моряки Oslo Carrier 3 действовали в координации с испанскими спасателями

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Осло компания Bulkship Management AS, которой принадлежит судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3, заявила, что ее моряки не стали брать на борт команду с терпевшего бедствие в Средиземном море российского судна Ursa Major, потому что к ней направлялись испанские спасатели.

"Испанский центр координации спасательных операций на море отдал распоряжение нашему капитану не подбирать экипаж судна, которое терпело бедствие, потому что их спасательное судно уже было в пути", - цитируют западные СМИ заявление компании.

"Тем временем моряки в спасательной шлюпке были пришвартованы к нашему судну вплоть до прибытия другого спасательного судна. Погода была хорошей, никто из моряков в шлюпке не пострадал, непосредственной угрозы для них не было", - разъяснили в Bulkship Management AS.

В пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" ранее заявили, что тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major по неизвестной причине отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3, что является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.

В Кремле назвали вопиющим отказ норвежских моряков оказать помощь российскому экипажу судна Ursa Major. "Если действительно не была оказана помощь терпящим бедствие в море, то это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

25 декабря в компании "Оборонлогистика" заявили, что считают, что в отношении судна Ursa Major был совершен террористический акт.

Судно Ursa Major работало в составе флота "Оборонлогистики" - оператора паромной линии Усть-Луга - Балтийск. Это было самое большое судно во флоте оператора.

На сайте оператора 20 декабря говорилось, что судно отправилось в очередной рейс на Дальний Восток с большим грузом: портовыми кранами весом в 380 тонн каждый, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов.

Ранее Ursa Major работало на линии Усть-Луга - Балтийск, перевозя грузы в Калининградскую область и обратно. Также судно было задействовано в коммерческих рейсах в Азии, на Ближнем Востоке и Северном морском пути.

Ursa Major - универсальный сухогруз класса ro-ro/lo-lo (горизонтальной и вертикальной загрузки), предназначен для транспортировки грузов различного класса: генеральных грузов (включая негабаритные), контейнеров, и накатной техники (автомобилей, еврофур и т.п.).

В грузовом трюме судна можно разместить пакетированные грузы, технику, контейнеры, и другое оборудование весом до 1,2 тысячи тонн. На грузовой палубе помещается до 120 единиц накатной, колесной или гусеничной техники. На открытой палубе более 405 двадцатифутовых контейнеров в пять ярусов.

Судно было построено в 2009 году, оборудовано двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн каждый, что позиционирует его как heavy lift cargo vessel. Развивает скорость в 14 узлов. Длина судна - 142 м, ширина - 23 м, осадка - 7 м.

Дмитрий Песков Оборонлогистика Средиземное море Ursa Major Норвегия Испания
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