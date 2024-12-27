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Кремль осудил отказ норвежских моряков помочь российскому судну Ursa Major

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле назвали вопиющим отказ норвежских моряков оказать помощь российскому экипажу судна Ursa Major, потерпевшему бедствие в Средиземном море.

"Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, то это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания", - заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пресс-службе группы компаний "Оборонлогистика" сообщили ранее, что тонущих в Средиземном море российских моряков с судна Ursa Major отказалось принимать на борт судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 по неизвестной причине, что является грубейшим нарушением статьи 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года.

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25 декабря в компании "Оборонлогистика" заявили, что считают, что в отношении судна Ursa Major в Средиземном море был совершен террористический акт.

"ООО "Оборонлогистика" полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно Ursa Major, принадлежащее компании", - говорилось в сообщении пресс-службы "Оборонлогистики".

"22 декабря 2024 г. с 13:10 (по московскому времени) судно Ursa Major находилось в дрейфе в Средиземном море у берегов Испании в ожидании улучшения погоды на пути следования, при этом главные двигатели были остановлены, и питание судна осуществлялось от вспомогательного двигателя", - говорится в сообщении.

"По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024 г. в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения", - сообщила компания.

В сообщении говорится, что судно Ursa Major, один из крупнейших в России сухогрузов (максимальная грузоподъемность 9,5 тысячи тонн), следовало из Большого порта Санкт-Петербург в порт Владивосток с грузом весом 806 тонн.

Дмитрий Песков Оборонлогистика Средиземное море Ursa Major Норвегия
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