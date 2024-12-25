В "Оборонлогистике" заявили о теракте в отношении судна Ursa Major

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В компании "Оборонлогистика" считают, что в отношении судна "Урса Майор" (Ursa Major) в Средиземном море был совершен террористический акт, опровергают сообщения СМИ о перегрузе.

"ООО "Оборонлогистика" полагает, что 23 декабря 2024 года была совершена целенаправленная террористическая атака на судно "Урса Майор", принадлежащее компании", - говорится в сообщении пресс-службы "Оборонлогистики".

"22 декабря 2024 г. с 13:10 (по московскому времени) судно "Урса Майор" находилось в дрейфе в Средиземном море у берегов Испании в ожидании улучшения погоды на пути следования, при этом главные двигатели были остановлены, и питание судна осуществлялось от вспомогательного двигателя", - говорится в сообщении.

"По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024 г. в 13:50 (по московскому времени) произошли три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, после чего судно получило резкий крен на правый борт до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды в судовые помещения", - сообщила компания.

В сообщении говорится, что судно "Урса Майор", один из крупнейших в России сухогрузов (максимальная грузоподъемность 9,5 тысяч тонн), следовало из Большого порта Санкт-Петербург в порт Владивосток с проектным грузом весом 806 тонн.

По данным ""Оборонлогистики", на борту было два портальных крана общим весом 686 тонн, два крановых ковша общим весом 27 тонн, две судовые трюмные крышки общим весом 91 тонна, один 20-футовый контейнер с ЗИП для крышек весом 2 тонны и 129 пустых контейнеров.

"Таким образом, озвученная рядом СМИ версия о допущенном "перегрузе" судна не соответствует действительности и наносит ущерб репутации ООО "Оборонлогистика", - говорится в сообщении.

Во вторник Западное межрегиональное управление Следственного комитета РФ на транспорте сообщило, что следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта после того как в акватории Средиземного моря затонул российский сухогруз.

Ранее о том, что сухогруз "Урса Майор" затонул в международных водах Средиземного моря после взрыва в машинном отсеке, а двое граждан РФ пропали без вести, сообщал ситуационно-кризисный центр МИД России. По данным МИД РФ, на борту было 16 членов экипажа - граждан РФ, из них 14 человек спасены и доставлены спасательной службой в порт Картахена, двое пропали без вести. Владельцем сухогруза, по данным ведомства, выступает ООО "СК-ЮГ".

"Урса Майор" - универсальный сухогруз класса ro-ro/lo-lo (горизонтальной и вертикальной загрузки), предназначен для транспортировки грузов различного класса: генеральных грузов (включая негабаритные), контейнеров, и накатной техники (автомобилей, еврофур и т.п.).

В грузовом трюме судна можно разместить пакетированные грузы, технику, контейнеры, и другое оборудование весом до 1,2 тыс. тонн. На грузовой палубе помещается до 120 единиц накатной, колесной или гусеничной техники. На открытой палубе помещаются более 405 двадцатифутовых контейнеров в пять ярусов.

Судно было построено в 2009 году, оборудовано двумя кранами, грузоподъемностью 350 тонн каждый, что позиционирует его как heavy lift cargo vessel. Развивало скорость в 14 узлов. Длина судна - 142 м, ширина - 23 м, осадка - 7 м.

Согласно официальному сайту компании, основные задачи ООО "Оборонлогистика" - обеспечение потребностей Минобороны России в области транспортировки, хранения и производства продукции военного и специального назначения.

Сайт компании сообщает, что помимо решения широкого спектра логистических задач в интересах военного ведомства предприятия холдинга "Оборонлогистика" работают с такими государственными заказчиками, как МИД России, Росгвардия,