Власти Азербайджана изменят сроки нахождения граждан РФ на территории республики

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана в ближайшее время внесут изменения в правила пребывания граждан РФ на азербайджанской территории, заявил МИД Азербайджана.

"Введенные российской стороной новые правила и ужесточение требований к срокам пребывания в стране иностранцев рассматриваются нами, прежде всего, в контексте прав наших граждан. Азербайджанская сторона будет исходить из принципа паритетности и взаимности в вопросах срока временного пребывания и миграции. В связи с этим в ближайшее время планируется внести изменения в правила, определяющих срок временного пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики", - заявили в МИД Азербайджана, комментируя решение российских властей изменить срок пребывания в РФ для безвизовых иностранцев.

Как сообщалось, с 2025 года срок пребывания в России для безвизовых иностранцев сократится. В частности, с 1 января 2025 года иностранцы, прибывающие в Россию без визы, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в течение календарного года.