Лавров заявил о готовности РФ к консультациям по Украине с администрацией Трампа

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Москва надеется, что администрация президента США Дональда Трампа вникнет в первопричины конфликта на Украине, и готова к консультациям для разъяснения своей позиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я очень надеюсь, что администрация господина Трампа, включая господина Келлога, вникнут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям, готовы еще раз, если кто-то не понимает нашу многократно и предельно ясно изложенную позицию, подтверждать: открыты к любым переговорам, если переговоры будут по сути, о первопричинах и принципах, о которых сказал президент Путин в июне нынешнего года", - сказал Лавров в четверг в интервью российским и зарубежным СМИ.

По словам министра, заявления назначенного Трампом спецпредставителем по Украине Кита Келлога о том, что Минские договоренности были "провалившейся попыткой" урегулирования, говорят о том, что "ему еще предстоит погрузиться в украинское досье поглубже".

"Наверное, господину Келлогу нужно поглубже в этом разобраться, Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета безопасности ООН, которое растоптали", - добавил глава МИД РФ.

Говоря о возможных переговорах, Лавров подчеркнул, что Россию "не может устроить пустой разговор". "Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особенно не скрывается, что нужно это перемирие для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они "привели себя в порядок"", - отметил министр.

"Перемирие - это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей", - подчеркнул Лавров.

По его словам, эти договоренности должны прежде всего касаться первопричин украинского кризиса, главные из которых - нарушение обязательств о нерасширении НАТО на восток и притеснение русскоязычного населения на Украине.