В столице Йемена вновь атакован аэропорт

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Международный аэропорт в йеменской столице Сане в пятницу снова стал целью авиаударов, сообщают ближневосточные СМИ.

После ударов, по данным СМИ, в Сане произошли несколько взрывов.

Кто именно нанес авиаудары по Сане, пока не сообщается, однако по данным некоторых СМИ, йеменскую столицу атаковали ВВС США. Кроме того, в сообщениях отмечается, что целями ударов стали исключительно объекты йеменских мятежников-хуситов.

Ранее в пятницу советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США "продолжат наносить удары по Йемену до тех пор, пока хуситы не перестанут атаковать Израиль".

Накануне израильские военные нанесли авиаудары по международному аэропорту, расположенному в столице Йемена. Кроме того, израильские ВВС атаковали йеменский портовый город Ходейда.

В Армии обороны Израиля сообщили, что атаки были нацелены на "инфраструктуру, используемую террористами-хуситами для военной активности" в международном аэропорту в Сане, а также в районе ряда электростанций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что удары по хуситам продолжатся, пока "не будут полностью достигнуты поставленные цели".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против палестинского движения. Это привело к тому, что йеменские хуситы активизировали атаки в регионе.

21 декабря запущенная с территории Йемена баллистическая ракета взорвалась в общественном парке на юге Тель-Авива. Медики подтвердили, что 16 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили легкие ранения. Еще несколько человек получили травмы, когда бежали к укрытиям. Хуситы, комментируя удар, заявили, что теперь имеют вооружения для нанесения ударов по крупнейшим израильским городам.

24 декабря министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар дал указания дипломатическим ведомствам Израиля по всей Европе добиваться признания хуситов террористической организацией.