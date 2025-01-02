Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Минторг КНР в четверг объявил о запрете поставок товаров двойного назначения 28 оборонным компаниям США, передает South China Morning Post.

"С целью обеспечить национальную безопасность и интересы власти предприняли эти меры на основе закона об экспортном контроле и регулирования экспорта товаров двойного назначения", - цитирует издание выдержки из заявления ведомства.

В Минторге уточнили, что на этот шаг власти пошли, в том числе в рамках соблюдения контроля за нераспространением ядерного оружия.

Среди фирм, попавших под торговые ограничения, есть General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Кроме того, в четверг Минторг КНР обнародовал еще одно заявление, согласно которому десятки зарубежных оборонных компаний внесены в списки ненадежных контрагентов в связи с продажами вооружений властям Тайваня.

В 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику. При этом в ряде крупных государств есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай последовательно выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение принципов суверенитета КНР, существования одного Китая.