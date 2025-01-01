Польша стала председателем Совета ЕС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Польша 1 января во второй раз принимает на себя обязанности председателя Совета Европейского союза, спустя 20 лет после вступления страны в ЕС.

Польские власти заявили, что главной целью председательства страны в Совете ЕС является реализация приоритетов, связанных с укреплением безопасности. Варшава мотивирует такой выбор, в частности, угрозой для Евросоюза, которую она усматривает со стороны России.

"Польское председательство поддержит деятельность по укреплению европейской безопасности во всех ее измерениях: внешнем, внутреннем, информационном, экономическом, энергетическом, продовольственном и медицинском", - говорится в программе государства-председателя Совета ЕС.

Польское председательство обещает приложить усилия для соблюдения и продвижения принципов и ценностей ЕС, подчеркивая при этом особую роль гражданского общества.

Объясняя свои приоритеты, Польша указывает на "рост геополитической напряженности, эрозию международного порядка, основанного на правилах, и гибридные атаки, направленные против европейской демократии и безопасности". Все это, по мнению Варшавы, "обязывает защищать ценности, на которых основано сообщество, такие как демократия, свобода и верховенство права".

"Для Европы это время испытаний и решений. ЕС должен защищать себя и своих граждан и заботиться о своих ближайших соседях. Он должен дать европейцам чувство безопасности и перспективы развития... Чтобы сделать Европу более безопасной, нам необходимо единство Европейского Союза и его готовность работать вместе с партнерами, разделяющими наши ценности, включая тех, кто стремится к членству в ЕС. Мы поддержим расширение ЕС на основе заслуг - прием новых членов является геополитическим императивом и возможностью распространить стабильность и экономический рост на всем континенте", - отмечается в программе.

Польские власти также заявляют о планах "постоянной поддержки Украины и ее восстановления", а также намерении "усиливать давление на Россию и ее союзников".

Определяя задачи в области обороны, Польша настаивает на "согласованных и амбициозных действиях, дополняющих усилия НАТО". "Необходимо повысить готовность к обороне на основе увеличения военных расходов, укрепления оборонной промышленности и устранения пробелов в оборонном потенциале. Польское председательство будет поддерживать эти меры и добиваться углубленного обсуждения финансирования обороны в ЕС. В то же время государства-члены должны увеличить расходы на оборону и поддерживать их на уровне, соответствующем угрозам", - заявляют в Варшаве.

Польское председательство приходит на смену венгерскому и по правилам ротации председателей Совета ЕС будет обеспечивать эту функцию в течение шести месяцев. С июля 2025 года председательские полномочия перейдут к Дании.