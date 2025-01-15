Польша хочет ускорить вступление Украины в ЕС за время председательства в союзе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду пообещал воспользоваться председательством своей страны в ЕС для продвижения вступления Украины в Евросоюз.

"Мы выйдем из тупика в этом вопросе. Мы ускорим процесс вступления", - приводит агентство Associated Press слова Туска с пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Польша будет председательствовать в Евросоюзе с 1 января по 30 июня 2025 года.

В декабре Туск заявил, что вопросы безопасности, энергетики и конкурентоспособности ЕС станут основными, когда председательство в союзе перейдет к Польше.

Туск подчеркивал, что председательство Польши придется на "трудный и критически важный" момент геополитических вызовов, таких как украинский кризис, предстоящие президентские выборы в Белоруссии, а также эскалация напряженности в различных частях мира и политические кризисы в некоторых крупнейших европейских странах.