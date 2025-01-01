Председательство в ЕАЭС перешло к Белоруссии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) перешло к Белоруссии с 1 января 2025 года.

Белоруссия в течение следующего года будет председательствовать в органах ЕАЭС: Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

В рамках председательства запланировано проведение в Минске заседания Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского экономического форума, заседания Евразийского межправительственного совета и ряда других мероприятий ЕАЭС.

Приоритетные направления председательства Белоруссии в ЕАЭС будут обозначены в ближайшее время в обращении президента республики, председателя Высшего Евразийского экономического совета Александра Лукашенко к главам государств-членов союза.