Лукашенко одобрил проект изменений в договор об ЕАЭС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, сообщили в субботу в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ "О проекте международного договора" глава государства подписал 11 января, говорится в сообщении.

Документ одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Подготовка проекта протокола обусловлена необходимостью актуализации договора о ЕАЭС с учетом правоприменительной практики, сообщает пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, "изменения касаются вопросов таможенного регулирования, торговли, конкуренции, государственных закупок, энергетики, транспортного контроля, технических регламентов".

Ранее сообщалось, что 1 января председательство в ЕАЭС перешло к Белоруссии.