В Новом Орлеане 10 человек погибли в результате наезда машины на толпу

Мэр города назвала случившееся терактом

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Во французском квартале Нового Орлеана автомобиль въехал в толпу людей, встречающих Новый год, погибли по меньшей мере десять человек, сообщает сайт мэрии города.

Еще тридцать человек получили травмы. Они госпитализированы.

Очевидец рассказал CNN, что в толпу въехал грузовик. CBS News приводит рассказ очевидцев о том, что водитель затем вышел из кабины и начал стрелять.

Городской департамент полиции расследует этот инцидент, передает NBC News.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри в соцсети назвал случившееся "ужасающим актом насилия". Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл заявила, что это теракт.

ДТП произошло на Бурбон-стрит, на которой находится много баров и ресторанов и которая пользуется популярностью у туристов.