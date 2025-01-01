В Новом Орлеане 10 человек погибли в результате наезда машины на толпу
Мэр города назвала случившееся терактом
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Во французском квартале Нового Орлеана автомобиль въехал в толпу людей, встречающих Новый год, погибли по меньшей мере десять человек, сообщает сайт мэрии города.
Еще тридцать человек получили травмы. Они госпитализированы.
Очевидец рассказал CNN, что в толпу въехал грузовик. CBS News приводит рассказ очевидцев о том, что водитель затем вышел из кабины и начал стрелять.
Городской департамент полиции расследует этот инцидент, передает NBC News.
Губернатор Луизианы Джефф Лэндри в соцсети назвал случившееся "ужасающим актом насилия". Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл заявила, что это теракт.
ДТП произошло на Бурбон-стрит, на которой находится много баров и ресторанов и которая пользуется популярностью у туристов.