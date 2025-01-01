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В Новом Орлеане въехавший в толпу автомобилист стрелял в полицейских

Два сотрудника полиции ранены

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Водитель грузовичка, который въехал в толпу празднующих в Новом Орлеане, действовал преднамеренно, ехал на высокой скорости и стремился задеть как можно больше людей, заявила на брифинге суперинтендант городского департамента полиции Энн Кикпатрик. Ее цитирует CNN.

Остановившись, он начал стрелять в полицейских и ранил двоих. Они стреляли в ответ. Задержан ли подозреваемый, не сообщается.

По предварительным данным полиции, водитель не находился под воздействием каких-либо веществ.

Большинство пострадавших от его действий - местные жители, а не туристы, сказала также Кикпатрик.

На месте преступления были обнаружены самодельные взрывные устройства, заявили в ФБР. Автомобиль напавшего проверит полицейский робот.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента десять человек погибли, еще тридцать были госпитализированы с травмами. Некоторые американские СМИ со ссылкой на источники сообщают о 12 погибших.

Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл уже назвала случившееся терактом. Однако агент ФБР вскоре после этого сказал журналистом, что спецслужба не рассматривает этот как теракт. CNN отмечает, что пока непонятно, почему ФБР и мэр города оценили инцидент по-разному. Расследование дела полиция передала ФБР.

ФБР Новый Орлеан Энн Кикпатрик США
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