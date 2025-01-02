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Байден не исключил связи между взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе и наездом на людей в Новом Орлеане

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил о возможной связи между наездом пикапа на людей в Новом Орлеане и взрывом автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля избранного президента Дональда Трампа в Лас-Вегасе.

"Мы следим за взрывом Cybertruck возле отеля Трампа в Лас-Вегасе. Правоохранительные органы и разведывательное сообщество также ведут расследование относительно возможной связи взрыва с нападением в Новом Орлеане", - заявил Байден журналистам.

Он отметил, что "на данный момент ничего не сообщается по этому поводу" и предупредил, что "никто не должен делать поспешных выводов".

В среду автомобиль Tesla Cybertruck загорелся близ входа в гостиницу Trump International Hotel, одним из владельцев которой является Трамп.

Находившийся внутри машины человек погиб. Еще семеро получили незначительные травмы.

Глава компании Tesla Илон Маск написал в соцсети X в ночь на четверг: "Все выглядит так, как будто это, вероятно, теракт".

Маск пояснил, что Tesla Cybertruck арендовали через тот же сервис Turo, что и пикап, врезавшийся в среду в толпу в Новом Орлеане. В результате инцидента погибли 15 человек, более 30 получили ранения.

Tesla Байден Дональда Трамп Илон Маск Лас-Вегас США
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