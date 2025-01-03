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СВР заявила, что на Украине принято решение о снижении возраста мобилизации

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Решение о снижении возраста призыва по мобилизации на Украине подготовлено, оно будет принято в ближайшее время, сообщило в пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"На днях Вашингтон потребовал от "президента" Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время", - заявили в пресс-бюро.

Отмечается, что в связи с этим "граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев".

В сообщении пресс-бюро СВР также отмечается, что данное решение будет принято, так как "в Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта".

"По поступающей в СВР информации, в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских Вооруженных сил. Не исключается скорый обвал обороны ВСУ. Уходящая администрация Джо Байдена стремится не допустить подобного сценария. Основной упор делается на поставки все более совершенного вооружения, включая ракетные системы повышенной дальности", - подчеркнули в пресс-бюро.

Украина СВР США Владимир Зеленский
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