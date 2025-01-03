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Что произошло за день: пятница, 3 января

СВР РФ заявила о готовом на Украине решении о снижении возраста мобилизации, спасенных от мазута на Кубани птиц начали выпускать в природу, самозанятых россиян стало больше 12 миллионов

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На Украине подготовлено решение о снижении возраста мобилизации, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По его данным, оно будет принято в ближайшее время. Как отмечается, в связи с этим "граничащие с Украиной страны Восточной Европы негласно уже готовятся к приему новых волн украинских беженцев".

- Спасенных от мазута на Кубани птиц начали выпускать в природу. После ЧП с танкерами были спасены более 2,5 тыс. птиц. С пляжей Краснодарского края собрано более 86 тыс. тонн грунта с мазутом. Между тем, новые выбросы мазута фиксировались в Крыму и Анапе, впервые пятно мазута дошло до Севастополя.

- Президент Казахстана опроверг слухи о досрочном завершении своих полномочий. Касым-Жомарт Токаев заявил, что у него большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые он намерен реализовать.

- Президент США Джо Байден заблокировал сделку между US Steel и Nippon Steel. Он указал на "заслуживающие доверия доказательства" того, что посредством сделки японская компания "может совершить действия, угрожающие ослабить национальную безопасность Соединенных Штатов".

- Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС "Фэннин". Гидроаккумулирующая электростанция была введена в полномасштабную эксплуатацию в конце прошлого года в городе Чэндэ. Ожидается, что она позволит экономить 480,8 тыс. тонн условного топлива в угольном эквиваленте и поможет сократить выбросы углекислого газа на 1,2 млн тонн в год.

- В Южной Корее следователи не сумели арестовать президента. Прибыв к резиденции Юн Сок Ёля, они столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности главы государства. Следователи предъявили ордера на задержание Юн Сок Ёля и обыск резиденции, но их не впустили в здание.

- Число самозанятых в РФ по итогам декабря превысило 12 млн. Самыми распространенными среди плательщиков налога на профессиональный доход отраслями остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты.

- Испанец Франсис Кахигао стал спортивным директором ФК "Спартак". Как отметили в клубе, 55-летний специалист уже приступил к работе.

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