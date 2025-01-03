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Палата представителей США переизбрала Джонсона на пост спикера

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей Конгресса США в пятницу в ходе голосования утвердили республиканца Майка Джонсона в должности спикера на второй срок, сообщает The Washington Post.

Джонсон получил 218 голосов - столько, сколько было необходимо для победы.

Изначально Джонсона поддержали 216 членов палаты. Однако после недолгого перерыва, в ходе которого команда спикера пыталась убедить некоторых из проголосовавших против него изменить мнение, республиканцы из Южной Каролины и Техаса Ральф Норман и Кит Селф поддержали Джонсона.

Теперь спикеру предстоит привести к присяге других членов нижней палаты Конгресса. В дальнейшем он будет руководить процессом принятия правил управления палатой.

Джонсону 52 года, он окончил Луизианский университет, где изучал право. Затем около 20 лет занимался конституционным правом. Является членом нижней палаты Конгресса США с 2016 года. Политик женат, у него четверо детей.

25 октября 2023 года Джонсон сменил Кевина Маккарти на посту спикера Палаты представителей, заручившись поддержкой 220 ее членов.

В пятницу Конгресс США нового созыва приступил к работе. Большинство как в Палате представителей, так и в Сенате - за Республиканской партией. В Конгрессе прежнего созыва республиканцы контролировали нижнюю палату, а демократы - верхнюю.

Предполагается, что контроль над обеими палатами поможет республиканцам претворить в жизнь предвыборную программу их однопартийца Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в ноябре прошлого года. Инаугурация Трампа должна состояться 20 января.

Конгресс США Палата представителей США Трамп Сенат Джонсон
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