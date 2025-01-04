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Великобритания направит более 2,5 тыс. военных на учения НАТО

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Британия возглавит крупные учения НАТО Steadfast Dart 25, направив для участия в них на восточный фланг альянса более 2,6 тыс. военнослужащих и 730 единиц военной техники, сообщило британское правительство.

"В ходе учений 1-я дивизия Великобритании будет командовать всеми сухопутными войсками НАТО, продолжая гордую традицию Великобритании по лидерству в НАТО и демонстрируя непоколебимую приверженность этого правительства альянсу", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в течение января и февраля 2025 года НАТО проведет учения Steadfast Dart 25 для отработки развертывания новых сил реагирования Allied Reaction Force, задача которых "быстро укрепить восточный фланг" альянса.

Подчеркивается, что "эти важные учения продемонстрируют готовность, возможности и приверженность альянса защите каждой пяди территории НАТО".

В учениях также примут участие военнослужащие из десяти стран-членов НАТО, действующих в Румынии и Болгарии.

Великобритания НАТО Румыния Болгария
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